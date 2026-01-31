Спасатели эвакуировали всех застрявших на подъемнике в подмосковном Степаново

Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей, застрявших на канатной дороге в горнолыжном парке Степаново Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасательная операция завершена»,— указано в сообщении МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. В момент остановки на канатной дороге находились 50 человек. Их эвакуировали с помощью лестницы.

Предварительная причина остановки фуникулера — выход троса из ролика подъемника. Длина канатной дороги — 1,1 тыс. м. По данным центра погоды «Фобос», температура воздуха в Степаново вечером 31 января опускалась до –25°C.