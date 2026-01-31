Премьер Словакии принял отставку советника из-за связей с делом Эпштейна

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил об отставке советника, экс-министра иностранных дел Мирослава Лайчака. Решение связано с повторным упоминанием имени Лайчака в обнародованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирослав Лайчак

Фото: Lisi Niesner / Reuters Мирослав Лайчак

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», — заявил господин Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook (признана в РФ экстремистской).

В ноябре 2025 года издание Euractiv писало, что имя Лайчака обнаружено в документах по делу Эпштейна. Лайчик описывался в них как человек с «международным влиянием». Вице-спикер парламента Андрей Данко тогда призвал премьер-министра уволить советника.