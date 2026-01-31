Волгоград вошел в топ-10 городов России, куда спонтанно уезжают в январе

Волгоград занял девятое место в рейтинге городов, куда чаще всего совершаются спонтанные поездки в январе. Такие данные привели аналитики сервиса бронирования «ТВИЛ.РУ». Исследование показало, в каких городах бронирование совершалось за 1–2 дня до начала проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоград стал самым финансово доступным городом для спонтанных поездок в январе

Фото: Марина Окорокова Волгоград стал самым финансово доступным городом для спонтанных поездок в январе

Фото: Марина Окорокова

Средняя стоимость одной ночи в Волгограде составляет 2,9 тыс. руб. По данным исследования, это самый доступный вариант в списке. В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Там стоимость проживания варьируется от 3,2 тыс. до 4,6 тыс. руб. за ночь.

В рейтинг также вошли Краснодар, Казань, Севастополь, Нижний Новгород, Ялта и Анапа. Стоимость одной ночи в этих городах составляет от 3,7 тыс. до 5,9 тыс. руб.

Нина Шевченко