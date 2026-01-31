Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Волейболисты «Новы» победили новосибирский «Локомотив» в матче Суперлиги

В субботу, 31 января, в Новокуйбышевске прошел матч чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги, в котором местная «Нова» принимала новосибирский «Локомотив». Хозяева одержали победу со счетом 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9).

Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск

«Нова» одержала 12-ю победу в сезоне, набрав 36 очков. Коллектив из Самарской области закрепился в первой восьмерке команд Суперлиги, поднявшись на седьмую позицию. «Локомотив» с 54 баллами находится на втором месте.

Андрей Сазонов