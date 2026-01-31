Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Турции задержали 11 знаменитостей по делу о хранении наркотиков

Правоохранительные органы Турции задержали рэпера Юсуфа Акташа, известного под псевдонимом Reynmen, и еще 10 знаменитостей. Они подозреваются в хранении наркотиков. Об этом сообщает CNN Turk.

Предыдущая фотография
Рэпер Reynmen

Рэпер Reynmen

Фото: @reynmen

Рэпер Эмирхан Чакал

Рэпер Эмирхан Чакал

Фото: @cakal.95

Следующая фотография
1 / 2

Рэпер Reynmen

Фото: @reynmen

Рэпер Эмирхан Чакал

Фото: @cakal.95

Среди задержанных — комик Хасан Джан Кая, рэпер Эмирхан Чакал, актер Мазлум Актюрк и другие. Всего дело возбуждено в отношении 26 человек. Для девяти из них выданы ордеры на арест, так как они находятся за границей, пишет Haberler.

Операция была проведена отделом по борьбе с наркотиками Стамбульского провинциального управления жандармерии.

Новости компаний Все