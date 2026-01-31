Автобус с детьми из Тольятти не смог выехать из Ульяновска из-за снегопада
В субботу, 31 января, из-за непогоды и временных ограничений движения на междугородних трассах часть пассажирских автобусов не смогла выехать из Ульяновска. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В числе застрявших пассажиров оказались дети из Тольятти. По поручению главы города до снятия всех ограничений они были размещены в гостинице «Волга». Школьников обеспечили всем необходимым, включая полноценное питание.
По данным Приволжского УГМС, снегопады в регионе будут продолжаться еще несколько дней.