«Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 6:1 в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голы в составе «Ак Барса» забили Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский, дважды Илья Сафонов и Митчелл Миллер. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Матвей Заседа.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 февраля в Новосибирске против «Сибири» в 15:30 по московскому времени.

Влас Северин