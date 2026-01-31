На Украине убит начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники научно-исследовательского института Алексей Филиппенков. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным собеседников агентств, убийство произошло при невыясненных обстоятельствах 28 января. Ранее убитый занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

Алексей Филиппенков 1980 года рождения. Служил в звании полковника. Опыт и знания господина Филиппенкова в области современных систем ПВО делали его одной из ключевых фигур в программе модернизации украинского арсенала.