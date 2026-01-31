Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начнут работать 12 февраля

Японские визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге откроются 12 февраля. Об этом сообщило посольство России в Японии и генконсульство Японии в Санкт-Петербурге.

В Москве визовый центр откроется по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге — Стремянная улица, 21/5. Документы будут приниматься с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Визовый сбор составит 970 руб. Сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно.

Минимальный срок оформления визы — четыре рабочих дня. «Однако рекомендуется подавать документы в визовый центр как минимум за несколько недель до планируемой поездки»,— отмечается в пресс-релизе. Сейчас заявления на визу в Японию принимает посольство. Диппредставительство будет принимать документы до 12:00 12 февраля.