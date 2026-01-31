Над регионами России сбили 24 беспилотника

С 8:00 до 17.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, над Курской и Белгородской областями сибил по девять БПЛА, над Брянской — пять, над Липецкой — один беспилотник.

Как сообщили власти Курской области, при падении обломков БПЛА, предварительно, были повреждены окна в жилых домах в одном из округов Курска. Власти других упомянутых регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.