Минниханов поручил перевести службы на круглосуточную работу из-за снегопадов
В связи с обильными снегопадами и метелью в Татарстане раис республики Рустам Минниханов поручил перевести дорожные, коммунальные и аварийные службы на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Минниханов поручил перевести службы на круглосуточную работу из-за снегопадов
Фото: president.tatarstan.ru
Рустам Минниханов подчеркнул, что неблагоприятная погода создает повышенную нагрузку на инфраструктуру, увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и затрудняет передвижение транспорта. Он указал, что в некоторых районах необходимо временно перекрывать дороги для автобусов и большегрузов, чтобы обеспечить безопасность движения.
Организовать непрерывную работу служб поручено Минтранспорта, Минстрою, Госжилинспекции и МЧС совместно с главами муниципальных образований.