В связи с обильными снегопадами и метелью в Татарстане раис республики Рустам Минниханов поручил перевести дорожные, коммунальные и аварийные службы на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов поручил перевести службы на круглосуточную работу из-за снегопадов

Фото: president.tatarstan.ru Минниханов поручил перевести службы на круглосуточную работу из-за снегопадов

Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов подчеркнул, что неблагоприятная погода создает повышенную нагрузку на инфраструктуру, увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и затрудняет передвижение транспорта. Он указал, что в некоторых районах необходимо временно перекрывать дороги для автобусов и большегрузов, чтобы обеспечить безопасность движения.

Организовать непрерывную работу служб поручено Минтранспорта, Минстрою, Госжилинспекции и МЧС совместно с главами муниципальных образований.

