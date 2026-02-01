Пермский бизнесмен учредил службу такси в столице

Пермский предприниматель Максим Леванов зарегистрировал в Москве службу такси ООО «Добродрайв». По информации, опубликованной в базе данных «СПАРК-Интерфакс», предприниматель является единственным владельцем и гендиректором компании, зарегистрированной 29 января. По информации, опубликованной в сети интернет, «Добродрайв» предлагает аренду автомобилей в Москве.

Максим Леванов владеет двумя пермскими («Левма групп», профессиональная коллекторская организация «Дебт холдинг») и одной московской компанией («Аутиакс групп»). Кроме того, господин Леванов руководит компанией АО «Бавэро Групп», которая в 2024 году стала новым инвестором сети супермаркетов «Азбука вкуса». Учредители АО «Бавэро Групп» не раскрываются.