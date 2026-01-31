Певица Ёлка в 2024 году получила гражданство РФ

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) стала гражданкой России в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили источник, знакомый с ситуацией.

«Елизавета Иванцив, имевшая гражданство Украины, получила российский паспорт в июне 2024 года», — сказал собеседник агентства.

Ёлка — восьмикратная обладательница российской музыкальной премии «Золотой граммофон». Исполнительница песен «Мальчик-красавчик», «Прованс», «Грею счастье», «Около тебя», «Лети, Лиза», «Мир открывается».