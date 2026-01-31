Коммунальные службы Самары переведены в усиленный режим работы

В Самаре в связи с ожидаемыми залповыми снегопадами, метелями и порывами ветра до 20 м/с с 30 января по 3 февраля все службы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности по прогнозу ФГБУ «Приволжское УГМС». Глава Самары Иван Носков сообщил, что в городе задействовано более 600 единиц спецтехники и более 1000 работников для оперативной уборки снега. Основная задача — обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах, а также свободное движение общественного транспорта. Особое внимание уделяется уборке парков, скверов и набережной в выходные дни. Ресурсоснабжающие организации призваны контролировать бесперебойную работу сетей.

Вывоз снега ведется в круглосуточном режиме. В январе дорожные службы уже вывезли более 180 тыс. т снежных масс.

Андрей Сазонов