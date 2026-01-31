Более 80 человек погибли в Пакистане при атаках сепаратистской группировки

В провинции Белуджистан на западе Пакистана произошли столкновения боевиков сепаратистской группировки «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) и сил безопасности. Погибли более 80 человек, среди них 67 боевиков, 10 сотрудников правоохранительных органов и 11 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников сил безопасности Пакистана.

По словам собеседников агентства, 24 сотрудника полиции получили ранения. Атаки произошли в том числе в столице провинции Кветта и портовом городе Гвадар. В некоторых районах больницы были переведены в режим чрезвычайной ситуации. «Армия освобождения Белуджистана» взяла ответственность за нападения. Группировка заявила, что атаки были совершены одновременно по всей провинции. АОБ утверждает, что были убиты 84 сотрудника пакистанских сил безопасности.

30 января власти Пакистана заявили об убийстве 41 боевика во время рейдов в Белуджистане. По версии пакистанских властей, боевики пользовались поддержкой Индии. Утверждалось, что убитые были причастны «к многочисленным нападениям на силы безопасности и ограблениям банков».

«Армия освобождения Белуджистана» — военизированная этническая группировка, ведущая борьбу за независимость региона (42% территории страны) от Пакистана и выступающая против эксплуатации его ресурсов китайскими компаниями. Начиная с 2000 года АОБ взяла на себя ответственность за несколько терактов в Белуджистане. Ее целями чаще всего становятся пакистанские силовики, граждане Китая и пенджабцы — основная этническая группа Пакистана. Организация признана террористической в Пакистане, США, КНР и ЕС.