Саратовским контрактникам на СВО вдвое увеличили единовременную выплату

В Саратовской области размер единовременной выплаты для лиц, заключающих контракт с Минобороны РФ, увеличен вдвое — до 2 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Мера вступит в силу завтра, 1 февраля. Финансирование осуществляется за счет бюджета региона.

Выплата не исключает право на получение федеральных или муниципальных пособий. Ранее, в августе 2025 года, размер региональной выплаты был увеличен до 2,2 млн руб. с 700 тыс. руб., однако в октябре того же года снизился до 450 тыс. руб. С 1 января 2026 года действовал размер в 1 млн руб.

Нина Шевченко