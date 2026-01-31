В конституции Казахстана предложили перейти к однопалатному парламенту

Конституционная комиссия Казахстана предложила изменения в 77 статей основного закона, значительно расширив первоначальный план по 40 поправкам. Проект, опубликованный на сайте Конституционного суда, фактически предполагает принятие новой конституции.

Ключевое изменение — переход к однопалатному парламенту (Курултаю) из 145 депутатов. Вводятся должность вице-президента и консультативный Народный совет. Комиссия назвала права человека «смысловым стержнем» документа.

Как отмечает издание Orda, в статье о свободе слова расширен список оснований для ее ограничения, добавились запреты на призывы нарушить общественный порядок и «подстрекательскую деятельность».

Еще одной нормой стало закрепление на конституционном уровне лишения гражданства за наличие паспорта другого государства, отмечает ТАСС. После общественного обсуждения проект вынесут на референдум. Его сроки пока не определены.