Полиция задержала участников ОПГ, легализовавших в Петербурге более 15 мигрантов

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в Петербурге трех человек по делу об организации незаконного миграционного учета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Речь идет о 45-летнем гендиректоре юридической фирмы, его 39-летней помощнице и 43-летней главе строительной компании.

По данным следствия, злоумышленники находили нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии, вносили в их документы заведомо ложные сведения о месте проживания и направляли их на незаконную постановку на миграционный учет. Установлено, что таким путем было легализовано более 15 иностранных граждан, а общий доход группы от этой деятельности составил около 250 тыс. рублей.

В итоге гендиректора отправили под домашний арест, его помощница и глава строительной компании дали подписку о невыезде. Уголовное дело по статье об организации незаконной миграции возбудили еще в сентябре, однако задержать злоумышленников удалось только в середине января 2026 года.

Андрей Маркелов