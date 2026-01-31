В Балашове три ребенка отравились угарным газом

Прокуратура начала проверку по факту госпитализации троих несовершеннолетних с диагнозом «отравление угарным газом» в Балашовскую районную больницу 31 января. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Фото: astrobl.ru Прокуратура выясняет, как дети отравились угарным газом

Инцидент произошел в Балашове днем в квартире на ул. 50 лет ВЛКСМ.

По поручению регионального прокурора Сергея Филипенко надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства отравления. Прокуратура даст оценку деятельности по обеспечению безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования.

Решение о принятии мер прокурорского реагирования будет принято по результатам проверки.

Нина Шевченко