Ущерб превышает лимит

Выросло число случаев, когда лимиты по ОСАГО не покрывают ущерб от ДТП. В 8% расходы выше, чем можно получить по полису, подсчитали в Национальной страховой информационной системе (НСИС). В 2022 году показатель составлял 3%. Такая динамика указывает на необходимость расширения лимитов, отмечают в НСИС. Смогут ли автолюбители рассчитывать на полное возмещение убытков? Разбиралась Юлия Савина.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя выплата по годовым полисам ОСАГО в 2025-м выросла более чем на 16% и превысила 116 тыс. руб., при максимально возможном возмещении в 400 тыс. руб. Автовладельцы стали на 60% чаще оформлять аварии самостоятельно через европротокол. А это сужает возможности получить полное возмещение убытков, говорит автоюрист Наталия Лазаренко: «С удорожанием автомобилей, запасных частей, узлов и агрегатов, чаще всего при сильных ДТП лимита не хватает.

Чтобы получить максимальную выплату по ОСАГО и в дальнейшем иметь возможность рассчитывать на спор с виновником. Необходимое условие — обязательное оформление с участием сотрудников ГИБДД, чтобы они зафиксировали все на месте ДТП, составили протокол, постановление или определение, выдали надлежащим образом заверенные документы, составили необходимые схемы, рапорты, фотофиксацию произвели, и тогда в полном объеме можно рассчитывать на дальнейшее взыскание и со страховой компании, и с виновника».

ОСАГО покрывает расходы на ремонт пострадавшей машины с учетом износа. Возраст авто может снизить сумму выплат до 50%. В прошлом году парламентарии обсуждали возможность обязать страховщиков возмещать автолюбителям недоплаченный износ, если они самостоятельно отремонтировали автомобиль и могут подтвердить расходы документами из автосервиса. Однако кроме этого необходимо и расширение лимита выплат, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Здесь встречаются два лагеря. Одни — те, которые платят и хотят покрыть полную потерю, произошедшую при аварии. Другая сторона — страховая компания, которая является так называемой (в хорошем смысле) финансовой пирамидой и не желает тратить лишние деньги. Известно, что страховщики — одни из самых мощных лоббистов своих интересов. И каждый раз мы видим повышение стоимости страхового полиса или расширение коридора. Это то же самое, и в этом отношении принимаются положительные решения.

Те 8%, о которых идет речь, являются естественным поводом для того, чтобы увеличить лимит страховки, который не приведет к убыточности страховых компаний».

Нормо-час, который может покрыть ОСАГО, — от 600 руб. до 1 тыс. руб. Такие суммы уже не обеспечивают качественную услугу, констатирует член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. В крупных городах стоимость работы мастера в автосервисе составляет от 2,5 тыс. руб. в час. При этом страховые компании неофициально всегда пытаются еще больше снизить выплаты сервисам, говорит Илья Плисов: «Большинство страховых компаний предлагает дополнительный договор с дисконтом от 10% до 25%. Станции, которые нуждаются в загрузке, ремресурсе могут на такое согласиться, получая совсем низкие выплаты. Вся эта ситуация длится долгие годы и привела к тому, что сервисы не соглашаются работать по этому расчету.

На сегодняшний день не более 5% возмещений происходит именно ремонтом натуральным. А все остальное возвращается деньгами. При переднем ударе, если цепляется колесо, капот, бампер, в любом случае мы достигаем 400 тыс. руб. сразу же. Любой фронтальный удар на недорогого «китайца» запросто будет стоить примерно 600-800 тыс. руб.».

Средняя стоимость легкового автомобиля в 2014 году, когда устанавливался лимит по ОСАГО, составляли около 1 млн руб. Сейчас, по данным «Автостата», — уже 3,5 млн руб. Общая сумма выплат по ОСАГО только за десять месяцев 2025 года составила почти 188 млрд руб. Размер собранных страховщиками премий за тот же период — на 83 млрд руб. больше.

Юлия Савина