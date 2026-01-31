Строительство нового корпуса для престарелых в Саратове за 220 млн затянулось

В Саратове на ул. Клочкова, 79 продолжается строительство нового корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов, который будет оснащен современным оборудованием. Основное внимание уделяется расширению реабилитационных возможностей, особенно для пациентов, восстанавливающихся после сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сначала планировалось построить корпус до конца 2025 года, но подрядчик не уложился в срок

Фото: t.me / busargin_r Сначала планировалось построить корпус до конца 2025 года, но подрядчик не уложился в срок

Фото: t.me / busargin_r

Здание возводится в рамках национального проекта, инициированного президентом Владимиром Путиным. В настоящее время оно подключено к системе отопления, продолжаются отделочные работы.

«Важная часть — помимо строгого строительного контроля, формирование дополнительного штата учреждения и в целом схемы работы нового корпуса. Соответствующая задача стоит перед министерством труда и социальной защиты», — сказал глава региона.

Строительство нового корпуса на 68 койко-мест началось в феврале прошлого года. Изначально планировалось завершить работы до ноября. Контракт был заключен с ООО «ПоволжьеСтройИнвест», которое согласилось построить объект за 187,6 млн руб. Однако в срок подрядчик не уложился. По данным ЕИС «Закупки», контракт был продлен до сентября 2026 года. Стоимость работ возросла до 220,7 млн руб. Подрядная организация дважды была оштрафована за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств на 28,8 млн руб.

ООО «ПоволжьеСтройИнвест» учреждено в Саратове в июле 2012 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Организация была основана Евгением Тимофеевым, который был владельцем до марта 2019 года. В октябре 2017 года долю в бизнесе получила Анастасия Черабаева, супруга директора компании Олега Черабаева (занял пост в июне 2016 года). По итогам 2024 года оборот фирмы составил 1 млрд руб., показав рост на 4%, при этом чистая прибыль упала на 50%, достигнув 14 млн руб.

В декабре 2025 года комитет госстройнадзора Саратовской области подал три иска к ООО «ПоволжьеСтройИнвест» о привлечении к административной ответственности. Компании вменялось неисполнение предписаний ведомства, которое могло повлечь временную приостановку деятельности. Помимо саратовских контрактов, подрядчик исполняет крупные госзаказы в Ямало-Ненецком АО.

Нина Шевченко