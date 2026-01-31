Задержан подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы нашли тело девушки с признаками удушения. В убийстве сознался ее знакомый, он задержан, сообщил столичный СКР.

ЧП случилось 30 января на улице Совхозной. 19-летний молодой человек задушил бывшую девушку «в ходе конфликта, возникшего на почве расставания». На следующий день он сам рассказал о произошедшем полиции.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения. Telegram-канал 112 пишет, что убитой было 18 лет.