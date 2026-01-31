«Когда открыли дверь самолета, его охрана заявила, что расстреляет всех на месте»

В 2003 году в рамках расследования резонансного уголовного дела о финансовых махинациях в нефтяной компании ЮКОС были задержаны ее совладельцы Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) и Платон Лебедев. Суд подтвердил версию обвинения и назначил им значительные сроки лишения свободы. Спустя более 20 лет после задержания фигурантов дела ЮКОСа бывший следователь налоговой полиции из Екатеринбурга, заместитель начальника управления ФСНП по Свердловской области по следствию в 2001-2003 годах Иван Михайлов рассказал «Ъ-Урал» о расследовании, угрозах расправой и провальных попытках допросить подозреваемых.



Дело ЮКОСа Дело ЮКОСа началось с ареста основных владельцев компании по ряду обвинений — в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, неисполнении решений судов по возврату этих акций, уклонении от уплаты налогов (всего по семи статьям УК). 2 июля 2003 года был задержан глава Международного финансового объединения (МФО) «Менатеп» Платон Лебедев, 25 октября — председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом). В мае 2005 года Мещанский суд приговорил каждого к девяти годам колонии, Мосгорсуд снизил сроки до восьми лет. В 2009 году осужденных вернули в Москву из колоний, чтобы предъявить обвинения по второму делу — о хищении акций «дочек» ЮКОСа и добытой компанией нефти на сумму более 890 млрд руб., а также легализации части этих средств. В декабре 2010 года бизнесмены были признаны виновными и приговорены к 14 годам колонии с учетом наказания по первому делу, Мосгорсуд сократил сроки до 13 лет. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом), который в тот же день был освобожден и покинул страну. Платон Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года после постановления Верховного суда, снизившего ему срок до фактически отбытого. По данным следствия, обвиняемые зарегистрировали ряд фирм в зонах льготного налогообложения, расположенных в городах Трехгорный (Челябинская область) и Лесной (Свердловская область), которые являлись закрытыми административно-территориальными образованиями (ЗАТО). Для получения льгот оформлялись документы, содержавшие недостоверные сведения о деятельности фирм. Таким образом, например ООО «Бизнес-Ойл» уклонилось от уплаты в бюджет Лесного более 3,775 млрд руб. В декабре 2004 года Генпрокуратура обвинила мэра Лесного Александра Иванникова в незаконном предоставлении налоговых льгот фирмам ЮКОСа. В 2006 году он получил шесть лет условно, однако Генпрокуратура обжаловала приговор, и в феврале 2007 года его осудили на пять лет колонии. Позже два года колонии получил бывший руководитель городской налоговой инспекции Сергей Карфидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удостоверение полковника налоговой полиции Ивана Михайлова

Фото: Предоставил Иван Михайлов Удостоверение полковника налоговой полиции Ивана Михайлова

Фото: Предоставил Иван Михайлов

О начале расследования

В закрытом городе Лесной (Свердловская область) Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) учредил несколько фирм: «Бизнес-Ойл», «Форест-Ойл», «Вальд-Ойл», «Митра». Городская администрация предоставила им налоговые льготы.

По закону, если предприятие зарегистрировано в городе, то 70% личного состава должны работать именно там с уплатой местных налогов, в том числе НДФЛ. Налоги Ходорковский (признан иностранным агентом) платил мэрии векселями, но их не могли обменять, потому что они ничего не стоили. Впоследствии все сотрудники администрации были привлечены к уголовной ответственности. Среди них мэр Александр Иванников и руководитель налоговой инспекции Сергей Карфидов.

Эти махинации выявила наша оперативная служба. Я почитал материалы и понял, что дело будет громадное, и мы его не осилим. Мы выяснили, что номинальные предприятия по аналогичной схеме работали не только в Лесном, но и в других закрытых городах. В частности, в Трехгорном (Челябинская область), в Кировской и Томской областях, в Красноярском крае. Здесь усматривалось чистое уклонение от уплаты налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователь Иван Михайлов

Фото: Предоставил Иван Михайлов Следователь Иван Михайлов

Фото: Предоставил Иван Михайлов

Серьезное дело. Мы отправили спецсообщение в Москву, и на второй день к нам приехал высокопоставленный генерал-лейтенант с целой бригадой для проверки.

Он сказал мне, что дело возбуждено преждевременно, надо дорабатывать оперативным путем. А для этого надо отменить постановление о возбуждении дела. Я понял, что дело пытаются замять.

Тогда я пошел к прокурору Свердловской области Владимиру Туйкову. Он подписал документы, в которых говорилось о том, что дело возбуждено законно и обоснованно, а для отмены нет оснований. И взял дело под личный контроль, чтобы я и моя команда могли самостоятельно заняться расследованием.

К концу года у нас закончились все средства, выделенные на командировки. Мы летали по всей России и изымали документы мешками. У меня работало три следователя, два дознавателя и пять оперативников. По всем городам шли допросы людей. Вскоре сроки давности по уголовному делу кончились, и мы обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы их продлить. Ни слова не сказав, нам продлили сроки давности на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователь Иван Михайлов (справа) с коллегами

Фото: Предоставил Иван Михайлов Следователь Иван Михайлов (справа) с коллегами

Фото: Предоставил Иван Михайлов

О неудачных попытках задержания

Мы два раза пытались допросить и задержать Ходорковского (признан иностранным агентом), но ни разу нам это не удалось.

Для того, чтобы поймать его в екатеринбургском аэропорту Кольцово, куда он приземлился на частном самолете вместе с охраной, мы не давали взлет. К трапу был направлен вооруженный взвод. Когда открыли дверь самолета, его охрана заявила, что расстреляет всех на месте.

Боевики говорили, что Ходорковский (признан иностранным агентом) — персона неприкасаемая, и у нас нет права его задерживать. Наши от штурма отказались. Хотя взлет самолета отменили, но он сумел вырулить на полосу и улететь.

Во второй раз мы пробовали задержать Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский-автономный округ), где располагался «Юганскнефтегаз» — ключевой актив ЮКОСа. Для того, чтобы его задержать, мы заранее отменили взлет его самолета. Но когда стали к нему подходить, самолет Ходорковского (признан иностранным агентом), нарушая все полетные правила, снова вырулил на взлетную полосу и улетел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователь Иван Михайлов

Фото: Предоставил Иван Михайлов Следователь Иван Михайлов

Фото: Предоставил Иван Михайлов

О передаче дела в Генпрокуратуру

Расследование мы продолжали в течение двух лет и не могли никому предъявить обвинение. Несколько раз ко мне приезжали оперативники из Москвы и просили потерять несколько томов уголовного дела, пообещали заплатить мешок денег. Они мне угрожали, говорили, что я играю с огнем и мне недолго осталось.

Я поделился этим с начальником, он посоветовал мне носить с собой оружие. Я послушался. Но из дела ни одного тома не убрал. Дело спрятали в ящик на трех замках. К нему был доступ только у меня и у следователя. Я боялся, что шкаф, где хранились дела, могли поджечь.

15 марта 2003 года налоговая полиция была ликвидирована. 18 марта мне звонят из Генпрокуратуры и начинают выяснять, по каким основаниям дело было приостановлено. Я ответил, что в связи с неустановлением лица, подлежащего в качестве обвиняемого.

Генпрокурор (Владимир Устинов — «Ъ-Урал») сказал мне, что дело необходимо доставить к нему. Мы разработали специальный план. Всем сказали, что дело будет доставлено самолетом. А сами поехали в поезде в вагоне купе. На вокзале нас встретила транспортная милиция и сопроводила прямо до вагона. Потом оказалось, что в аэропорту нас действительно поджидали.

В Москве мы ни с кем не разговаривали и на такси доехали до Генпрокуратуры. Еду и воду мы держали при себе, продукты и кофе не покупали — боялись, что отравят.

Когда Генпрокурор получил дело, то спустя месяц Платон Лебедев уже был под стражей, а затем и Ходорковский (признан иностранным агентом).

Мария Шараева, Николай Яблонский