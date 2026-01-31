Зарубежные СМИ: С чем связано исчезновение файлов о Трампе из материалов Эпштейна?

Исчезновение документов о Дональде Трампе из файлов Эпштейна связано с перегрузкой сайта. Так временное отсутствие доступа к материалам объяснили в американском Минюсте. Новые файлы по делу финансиста министерство опубликовало 30 января. Это 3 млн страниц документов, 2 тыс. видео и 180 тыс. изображений, включая неподтвержденные сведения о связи президента США Дональда Трампа с несовершеннолетней. Обнародовать материалы Минюст был обязан по закону, который Конгресс принял еще в ноябре. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В одном из документов, на который обращает внимание The Daily Telegraph, содержится неподтвержденная информация, которую получило ФБР в августе 2025 года. Девушка утверждала, что около 30 лет назад ее на тот момент 13-летнюю подругу принуждали к оральному сексу с Дональдом Трампом. Жертва якобы укусила его во время полового акта, посмеялась над этим, и получила удар по лицу. Среди прочих обвинений — детальные описания оргий, в которых принимал участие американский президент. Упоминания о Трампе встречалось и в тех файлах, которые Минюст публиковал в декабре, например, в ящике рабочего стола Эпштейна лежала его фотография. Белый дом предупредил, что в материалах могут содержаться поддельные изображения. Представитель Билла Гейтса, основателя Майкрософт, в интервью Телеграф назвал абсурдными утверждения, что после связей с русскими девушками, миллиардеру потребовались лекарства от венерических заболеваний. По его словам, Эпштейн делал все, чтобы заманить Гейтса и очернить его.

Среди файлов — электронные письма, которые писал некий «Герцог», он же «А» и «Его королевское высочество герцог Йоркский». Предположительно, это британский принц Эндрю. Как передает The Guardian, вероятно, он присутствовал на закрытом званом ужине в нью-йоркском доме Эпштейна в декабре 2010го года. А в списке гостей был, например, и Вуди Аллен. В другом сообщении Эпштейн предлагает познакомить «герцога» с 26-летней русской женщиной.

В документах есть переписки финансиста с Илоном Маском. Например, в 2012-м они обсуждали детали визита Маска и актрисы Талулы Райли, с которой он тогда встречался, на частный остров Эпштейна. Бизнесмен уточнял: а когда будет самая безумная вечеринка?

В тот же период пообедать на острове прилетал и нынешний министр торговли США Говард Лютник. В одном из писем, как передает Reuters, жена министра спрашивает: а где лучше бросить якорь?

Как резюмируют СМИ, неясно, будут ли обнародованы еще какие-то материалы. Впрочем, демократы уверены, что администрация Трампа сделает все, чтобы скрыть настоящие факты в полном объеме, пишет The Daily Telegraph.

В файлах также упоминаются имена американских музыкантов: Эминема и P. Diddy и Мэрлина Мэнсона. О том, что все они могли присутствовать на вечеринках, организованных Эпштейном, ФБР рассказала одна из потерпевших. Амеркианский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019-ом году. Его обвинили в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, в целях сексуальной эксплуатации. В августе того же года до суда миллиардер покончил с собой в тюремной камере.

Два года назад JP Morgan согласился выплатить почти триста миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, который подали жертвы Эпштейна.