Вместо Петербурга: ХК «Шанхай Дрэгонс» сыграет два матча в Китае в начале марта

В сезоне 2025/2026 в рамках проекта KHL World Games состоятся два выездных матча клуба «Шанхай Дрэгонс» в Китае. Коллектив Митча Лава примет на льду 18-тысячной арены Oriental Sports Center «Сибирь» и «Барыс». Игры пройдут 5 и 7 марта.

Китай станет второй азиатской страной после Узбекистана, принявшей игры KHL World Games. Специальным гостем шоу перед матчами выступит известная российская фигуристка Камила Валиева.

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых отметил, что команде важно посмотреть на интерес к хоккею в Шанхае. Глава КХЛ и экс-нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов заявил, что такие матче способствуют продвижению лиги за рубежом и укреплению культурного обмена.

Андрей Маркелов