Россиян начнут бесплатно обследовать для определения рисков раннего старения

Правительство России утвердило список медицинских обследований, предназначенных для выявления у граждан признаков раннего старения. Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия. С постановлением ознакомилось «РИА Новости».

Для оценки рисков раннего старения пациенты будут сдавать клинический анализ крови с определением скорости оседания эритроцитов, общий анализ мочи и биохимическое исследование крови. Оно позволяет определить уровень ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли. Такие обследования смогут пройти бесплатно россияне, чей биологический возраст превышает календарный не менее чем на пять лет.

Для выявления преждевременной активации метаболических механизмов старения россияне смогут сдать кровь для исследования показателей инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (HbA1c), а также уровня тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин.

В перечень обследований также включены анализы на кальций, фосфор и щелочную фосфатазу. Это позволит выявить ранние риски нарушений опорно-двигательной системы. Отдельный блок исследований направлен на диагностику предрисков развития нарушения обмена веществ, ожирения, снижения когнитивных функций и расстройств психоэмоционального состояния.