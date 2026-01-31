Рэпер T.I. отменил концерты в Петербурге и Москве по личным обстоятельствам

Американский рэпер T.I. отменил концерты в России по личным обстоятельствам. Об этом сообщило агентство Say Agency на своих официальных страницах.

Выступления в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 6 и 8 февраля, не состоятся. Все купленные билеты можно будет вернуть в полном объеме по месту их приобретения.

«Мы провели огромную работу и сделали все возможное, но артист и его менеджмент приняли такое решение. Со слов T.I., встреча с российскими поклонниками обязательно состоится позже»,— рассказали в Say Agency.

Рэпер T.I. — трехкратный лауреат премии «Грэмми», он известен по таким хитам как «What You Know» и «Live Your Life». Также он известен по ряду голливудских фильмов, таких как «Гангстер» Ридли Скотта и «Охотник на монстров» Пола Андерсона.

