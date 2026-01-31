В Ижевске после капремонта открылся патриотический центр «Граница»

В Ижевске после капремонта начал работу молодежный патриотический центр «Граница» имени первого в Удмуртии Героя России Сергея Борина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Внутри оборудованы классы парашютной, огневой, строевой, пограничной и медицинской подготовки, медиа, скалодром и автотренажер, открыта зона для обучения работе с БПЛА. Планируется запустить вертолетное направление. В здании размещен музей пограничной славы Удмуртии. На территории появились спортивный комплекс, плац, контрольно-следовая полоса, мемориальная зона и зона отдыха. Работы велись с мая 2025 года.

«Сделали действительно современные и, главное, востребованные для детей и педагогов пространства. Например, чтобы заниматься строевой подготовкой ребятам приходилось в любую погоду идти в другую школу. Сейчас готовиться к таким конкурсам можно в центре»,— сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам директора центра Рамзии Стерховой, при центре занимаются 1,4 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ежегодно группы подростков выезжают на пограничную заставу на Алтае и проходят там профессиональные пробы.

«Здесь работают 26 сотрудников, часть из которых — ветераны боевых действий, награжденные государственными и ведомственными наградами. Кому, как не им, рассказывать подрастающему поколению о любви к Родине»,— отметил замминистра молодежной политики Удмуртии Михаил Черничкин. «Граница» станет главной площадкой патриотического воспитания в столице Удмуртии.

Военно-спортивный клуб «Граница» был открыт в 1990 году. Он помогал готовить допризывников к службе в пограничных войсках. В 1997 году центру присвоили имя пограничника Сергея Борина, на базе школы №60 открылся первый кадетский класс. В 2003 году в детсаду №247 появилась первая в России прокадетская группа.