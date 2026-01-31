«Газпром» отказался от иска на 3,5 млрд руб. по льготам для «Лахта Центра»

Компания «Газпром» (MOEX: GAZP) отозвала свой иск к налоговой службе на 3,5 млрд руб. Спор касался инвестиционной льготы для небоскреба «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге за 2020–2021 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти уже отклонил требования газового холдинга. «Газпром» подал апелляцию, но 30 января направил в суд заявление об отказе от иска. В картотеке арбитражных дел появилась соответствующая запись.

Налоговики сочли льготу неправомерной, так как комплекс был введен в эксплуатацию до передачи «Газпрому», а не самим налогоплательщиком. Суд также отметил, что в спорный период здание не использовалось для предпринимательской деятельности. «Объект не принес налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль», — говорилось в решении.

Это не единственный иск «Газпрома» по данному вопросу. В сентябре 2025 года был подан еще один, решение по нему пока не вынесено. Отмечается, что количество налоговых споров с участием компаний группы резко сократилось в последние годы из-за перехода на налоговый мониторинг.