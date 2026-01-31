Полиция нашла склад с наркотиками в одном из гаражей на Кубинской улице

Полицейские обнаружили склад с синтетическими наркотиками в гараже на Кубинской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Общий вес изъятого составил более 3,7 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синтетические наркотики, обнаруженные в гараже на Кубинской улице

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Синтетические наркотики, обнаруженные в гараже на Кубинской улице

Расследование началось в середине января после задержания 33-летнего петербуржца в Чувашии. У него в машине нашли почти 2 кг мефедрона. После ареста злоумышленника оперативники вышли на подозрительный гараж, куда наведывался молодой человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый продолжает оставаться под стражей. Следствие проводит экспертизы и работает над установлением возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

Андрей Маркелов