Бизнес подсчитывает расходы

Четверть крупных российских компаний подняли в январе цены. Это показал индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей. Как отмечают «Ведомости», в декабре о подорожании товаров и услуг говорили только 17% представителей бизнеса. В новом опросе две трети респондентов заявили и о выросших закупочных ценах. В декабре об этом говорили только половина крупных компаний. Как бизнес вынужден вести переговоры с поставщиками и покупателями? Расскажет Леонид Пастернак.

Более половины компаний из опроса РСПП сообщили, что количество новых заказов в их отрасли не сократилось. Но треть уже говорят о снижении интереса со стороны клиентов. Предприниматели на фоне рассуждений, насколько поднять цены будет безопасно, опасаются охлаждения спроса. У покупателей заканчиваются деньги: по данным «СберИндекса» в предновогоднюю неделю декабря потребительские расходы вдруг упали и год к году оказались ниже на 3%.

Спрос со стороны корпоративных клиентов — российских фармпредприятий, в частности, все еще остается стабильным, говорит гендиректор «Альгимед» Дмитрий Славашевич. По его оценкам, этот рынок в такой ситуации оказался не то что «охлажденным», ценовая борьба пошла до нескольких процентов скидки от поставщиков: «Традиционно с начала года все производители повышают цены. Западные, кто работает в долларе или евро, в среднем на 3-4%. Азиатские поставщики чуть повыше, видимо, за счет того, что локальные валюты девальвируются сильнее. Но мы пытаемся все равно давить на то, что маржинальность падает, поэтому повышаем, например, общий объем закупки и просим за это дополнительные скидки. Пока схема срабатывает, и зачастую поставщики идут на это. Появилось очень много за последние годы маленьких поставщиков, которые находят разные каналы. И как итог начинается просто ценовая война у заказчика».

Если стараться укладываться в официальную инфляцию до 5-6% пока с клиентами еще можно договориться, соглашается гендиректор поставщика дата-центров Oxygen Павел Кулаков: «Где-то видим, что за 2025 год объем услуг у каких-то клиентов вырос. Продумываем специальные программы лояльности для того, чтобы рост затрат на услуги не был столь ощутимым. По дата-центрам у нас, как и у всех компаний, косты вырастают очень сильно, прежде всего, на эксплуатационные расходы, издержки на электроэнергию, техобслуживание, запчасти, фильтры. Бизнес испытывает серьезное давление в связи с ростом налоговой нагрузки, в связи с тем, что спрос на все падает».

Виной всему компании уже привычно называют повышение НДС сразу на 2 процентных пункта — до 22%. И дорогие заемные деньги. Где-то продолжают расти расходы на зарплаты. Более 20% компаний из январского опроса РСПП отметили ухудшение собственной финансовой ситуации. Хотя для большинства положение осталось на прежних уровнях. Об улучшении говорят только 10% представителей крупного российского бизнеса. Но примерно столько же заявили, что были вынуждены сокращать персонал. Основатель и председатель совета директоров компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова говорит о непростом выборе: «Снижать рентабельность до нуля и переждать. Цены поднимают цены. Многие выживают, сокращая людей, рабочую неделю и так далее. Кто-то обосновывает, почему они поднимают стоимость, кто-то говорит, мол, вы хотите — берите, не хотите — мы не можем по-другому. Ситуация непростая. Много времени уходит как раз на обсуждение: как трудно сейчас, как будет сложно дальше, что можно сделать? С партнерами, бывает, нужно просто поговорить».

Инфляционные ожидания граждан дают гораздо более оптимистичную картину, чем прогнозы бизнеса. В последнем опросе Центробанка оценки предприятий о том, как в ближайшие три месяца вырастут цены, взлетели до 30 пунктов. Это рекорд с апреля 2022-го. Среди других показателей, снизились ожидания по производству и по спросу. Деловая активность все еще растет, но меньшими темпами.

Леонид Пастернак