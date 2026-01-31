Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании вчерашнего ДТП с участием медавтомобиля

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного с участием медицинского автомобиля. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствием установлено, что вчера днем на трассе Карагай-Кудымкар произошло ДТП с участием легковых транспортных средств, включая автомобиль медицинского учреждения. В результате происшествия погиб водитель санитарного автомобиля и три пациента. Еще два человека пострадали, им потребовалась медицинская помощь.