В 2026 году на капремонт объектов образования в Татарстане выделят 10,5 млрд рублей

В 2026 году в Татарстане планируется выполнить капитальный ремонт 170 объектов образования на сумму 10,5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме правительства.

В республике уже приступили к капремонту девяти школ, выполнение работ составляет 4%. Контракты подписаны на 113 объектов.

Всего в рамках программы будут отремонтированы 63 школы и детские дома, 67 пищеблоков, 23 детских сада, 8 ресурсных центров и 8 общежитий.

