Китай вывел на орбиту алжирский спутник

Китай запустил на орбиту алжирский спутник дистанционного зондирования. Запуск осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны при помощи ракеты-носителя «Чжанчжэн-4-Си», сообщило Центральное телевидение Китая (CGTN).

Этот запуск стал 629-м для носителей серии «Чжанчжэн». Спутник предназначен для картографирования, а также предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, уточняет CGTN.

Запуск проведен в рамках программы создания системы спутников дистанционного зондирования Алжира. Это совместный проект китайской Great Wall Industry Corporation («дочка» CASC) и Алжирского космического агентства. Они подписали соглашение в июле 2023 года. Китай запустил первый спутник связи Алжира еще в 2017 году.