Курс доллара. Прогноз на 02–06 февраля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершает небольшим ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 76 руб./$, прибавив за пять дней около 50 коп. Несмотря на частичное восстановление позиций, он остается возле локальных минимумов. Устойчивым позициям рубля способствуют высокие цены на нефть, сезонно низкий спрос на валюту со стороны населения и импортеров, а также значительные ее продажи Банком России.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|76.00-78.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-78.00
|Банк Зенит
|78.00
|ПСБ
|75.00-77.00
|«Цифра банк»
|75.00-78.00
|Консенсус-прогноз *
|76.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль продолжает ощущать поддержку со стороны фундаментальных факторов
По итогам трех недель последовательного укрепления рубль, судя по текущей динамике, вступил в период консолидации. Так, в пятницу, во второй половине торгового дня, российская валюта ослабла к китайскому юаню на 0,91%, а также зафиксировала умеренное снижение к доллару США (минус 0,08%) и евро (минус 0,4%). Подобная картина складывается на фоне сохраняющихся на высоком уровне цен на нефть: стоимость фьючерсов на сорт Brent остается в районе $70 за баррель. В то же время рубль продолжает ощущать поддержку со стороны фундаментальных факторов. Банк России проводит ежедневные валютные интервенции в объеме 17,4 млрд руб., а повышенная ключевая ставка делает рублевые инструменты привлекательными для инвесторов. Тем не менее неспособность преодолеть пиковые значения декабря 2025 года свидетельствует о замедлении темпов укрепления национальной валюты. Скорее всего, в ближайшее время курс будет консолидироваться в диапазоне текущих отметок — 75–78 руб./$.
Рынок по-прежнему чувствителен к новостному фону
В четверг и пятницу на минувшей неделе курс рубля продолжал попытки закрепиться ниже 10,8 руб./CNY и 76 руб./$. Но критическая масса перевеса предложения иностранной валюты так и не была сформирована, и котировки не смогли закрепиться на более низких уровнях. На недостаточный объем предложения валюты для закрепления на минимумах года также указывали несколько повышенные ставки биржевых свопов (RUSFARCNY), наблюдаемые за последние полторы недели (0,5–1,5% против 0,1–0,5% в четвертом квартале 2025 года). Тем не менее факторы поддержки рубля остаются достаточно сильными: спрос на валюту со стороны импортеров слабый из-за продолжающегося охлаждения внутреннего спроса, ЦБ активно продает валюту, выросли цены на нефть. При этом рынок по-прежнему чувствителен к новостному фону, что снова формирует повышенную волатильность курсовых котировок. Ожидаем сохранения курсовых котировок в районе 10,5–11 руб./CNY на следующей неделе. Движение к нижней границе указанного диапазона пока сомнительно, но в случае позитивных геополитических новостей не исключено. При развитии тренда глобального ослабления доллара США стоимость американской валюты может закрепиться ниже 76 руб. Среднесрочно по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты.
Среднесрочные риски более слабого рубля остаются актуальными
Рублю по-прежнему помогает глобальное ослабление доллара, который достиг четырехлетнего минимума к основным валютам. На этом фоне позитивным для национальной валюты выглядит фронтальный рост большинства сырьевых активов, несмотря на фиксацию прибылей в конце недели. Тем не менее рост цен на металлы не сможет компенсировать невысокие цены на российскую нефть за последние три месяца, поэтому среднесрочные риски более слабого рубля остаются актуальными.
Тонкий рынок и неравномерность продаж и спроса на валюту повышают волатильность
Спрос на иностранную валюту на бирже по-прежнему слабый. Импортеры если и покупают импорт, то оплата за него идет через платежных агентов. А предложение валюты сохраняется большое — продажи ЦБ и экспортеров. Тонкий рынок и неравномерность продаж и спроса на валюту повышают волатильность. Похоже, что почти весь первый квартал будет таким. А краткосрочно ожидаем курс рубля к доллару на уровне 75–78 руб./$.
Не в пользу курса американского доллара — усиление текущего тренда на общую дедолларизацию
Рубль занимает достаточно уверенные позиции на Московской бирже. Геополитический фон — относительно спокойный на фоне витка мирных переговоров, где от дальнейшего градуса развития событий зависит уровень волатильности на рынке. В фокусе — свежие данные по сохранению инфляционных ожиданий и замедлению недельной инфляции в РФ. Нефтяные цены склонны к росту на фоне напряженности вокруг ситуации с Ираном. На их стороне — и свежая статистика Минэнерго США по уменьшению коммерческих запасов нефти. Тем временем не в пользу курса американского доллара — усиление текущего тренда на общую дедолларизацию. Отдельной напряженности ему может добавить и вероятность очередного шатдауна в США на фоне споров вокруг финансирования правительства.