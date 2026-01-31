Курс доллара. Прогноз на 02–06 февраля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль продолжает ощущать поддержку со стороны фундаментальных факторов По итогам трех недель последовательного укрепления рубль, судя по текущей динамике, вступил в период консолидации. Так, в пятницу, во второй половине торгового дня, российская валюта ослабла к китайскому юаню на 0,91%, а также зафиксировала умеренное снижение к доллару США (минус 0,08%) и евро (минус 0,4%). Подобная картина складывается на фоне сохраняющихся на высоком уровне цен на нефть: стоимость фьючерсов на сорт Brent остается в районе $70 за баррель. В то же время рубль продолжает ощущать поддержку со стороны фундаментальных факторов. Банк России проводит ежедневные валютные интервенции в объеме 17,4 млрд руб., а повышенная ключевая ставка делает рублевые инструменты привлекательными для инвесторов. Тем не менее неспособность преодолеть пиковые значения декабря 2025 года свидетельствует о замедлении темпов укрепления национальной валюты. Скорее всего, в ближайшее время курс будет консолидироваться в диапазоне текущих отметок — 75–78 руб./$.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Рынок по-прежнему чувствителен к новостному фону В четверг и пятницу на минувшей неделе курс рубля продолжал попытки закрепиться ниже 10,8 руб./CNY и 76 руб./$. Но критическая масса перевеса предложения иностранной валюты так и не была сформирована, и котировки не смогли закрепиться на более низких уровнях. На недостаточный объем предложения валюты для закрепления на минимумах года также указывали несколько повышенные ставки биржевых свопов (RUSFARCNY), наблюдаемые за последние полторы недели (0,5–1,5% против 0,1–0,5% в четвертом квартале 2025 года). Тем не менее факторы поддержки рубля остаются достаточно сильными: спрос на валюту со стороны импортеров слабый из-за продолжающегося охлаждения внутреннего спроса, ЦБ активно продает валюту, выросли цены на нефть. При этом рынок по-прежнему чувствителен к новостному фону, что снова формирует повышенную волатильность курсовых котировок. Ожидаем сохранения курсовых котировок в районе 10,5–11 руб./CNY на следующей неделе. Движение к нижней границе указанного диапазона пока сомнительно, но в случае позитивных геополитических новостей не исключено. При развитии тренда глобального ослабления доллара США стоимость американской валюты может закрепиться ниже 76 руб. Среднесрочно по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Среднесрочные риски более слабого рубля остаются актуальными Рублю по-прежнему помогает глобальное ослабление доллара, который достиг четырехлетнего минимума к основным валютам. На этом фоне позитивным для национальной валюты выглядит фронтальный рост большинства сырьевых активов, несмотря на фиксацию прибылей в конце недели. Тем не менее рост цен на металлы не сможет компенсировать невысокие цены на российскую нефть за последние три месяца, поэтому среднесрочные риски более слабого рубля остаются актуальными.

Илья Федоров,

главный экономист Тонкий рынок и неравномерность продаж и спроса на валюту повышают волатильность Спрос на иностранную валюту на бирже по-прежнему слабый. Импортеры если и покупают импорт, то оплата за него идет через платежных агентов. А предложение валюты сохраняется большое — продажи ЦБ и экспортеров. Тонкий рынок и неравномерность продаж и спроса на валюту повышают волатильность. Похоже, что почти весь первый квартал будет таким. А краткосрочно ожидаем курс рубля к доллару на уровне 75–78 руб./$.