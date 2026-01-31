УФАС на Алтае завело дело после жалобы производителя военной одежды из Удмуртии

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело по признакам вытеснения с рынка индивидуального предпринимателя (ИП) из Удмуртии, который занимается производством и продажей военной и тактической одежды. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ИП обратился в УФАС с заявлением о недобросовестных действиях барнаульской компании-конкурента — ООО «УК Воин». Предприниматель заявил, что занимается созданием и реализацией военной одежды под брендом Zaslon с 2021 года.

«Через год с начала СВО и ростом спроса (на тактическую одежду.— “Ъ-Удмуртия”) на маркетплейсе в поисковой выдаче по запросу Zaslon рядом с товарами ИП появилась одежда под брендом Zaslon с приставкой “дисконт” от компании “УК Воин”. Но позже данная фирма сменила обозначение на бренд “VOIN”»,— говорится в сообщении.

УФАС указывает, что в 2023 году «УК Воин», зная о наличии конкурента, раскрутившего бренд, зарегистрировало товарный знак (ТЗ) Zaslon и впоследствии инициировала судебные иски о запрете использования обозначения. В дальнейшем, говорится в релизе, ТЗ был продан другому ИП, который продолжил запрещать использовать данный бренд.

Антимонопольщики усмотрели в этом признаки недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием ТЗ «с целью вытеснения с рынка удмуртского предпринимателя». Факт нарушения со стороны «УК Воин» и нынешнего владельца бренда будет установлен во время расследования по делу.

Если это подтвердится, то решение УФАС может стать основанием для жалобы удмуртского ИП в Роспатент, чтобы ведомство признало недействительным регистрацию бренда.