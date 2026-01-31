В небе над Польшей зафиксировали два белорусских метеозонда

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о втором инциденте в воздушном пространстве на границе с Белоруссией за неделю. В ночь на 31 января были зафиксированы объекты, приближавшиеся со стороны Белоруссии и проникавшие в польское воздушное пространство.

По данным армии Польши, эти объекты с высокой вероятностью были воздушными шарами, движущимися в соответствии с метеорологическими условиями. Для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства.

В командовании отметили, что этот инцидент — часть серии «гибридных событий», происходящих на востоке Польши. Предыдущий аналогичный случай произошел 28 января. «Ситуация постоянно отслеживается, и все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности», — добавили в командовании.