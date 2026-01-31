Госветслужба Удмуртии проверила лошадей в Кашабеги после жалоб зоозащитников

Специалисты Главного управления ветеринарии (ГУВ) Удмуртии осмотрели лошадей в деревне Кашабеги Завьяловского района после жалоб зоозащитников на плохие условия содержания. Об этом сообщили в ведомстве.

В реготделении «Альянса защитников животных» 25 января сообщали, в частности, что хозяин оставил лошадей в открытом поле в сильный мороз, животные остаются вне каких-либо помещений круглый год и самостоятельно находят пропитание. Хозяйство, указывали общественники, разрушено.

К 30 января, отмечают зоозащитники со ссылкой на очевидцев, владелец отвел лошадей с поля и привязал у заброшенной постройки. «Ни полиция, ни Россельхознадзор на место не выехали. В ГУВ ответили, что этот вопрос не находится в их компетенции»,— посетовали в общественной организации.

В ГУВ ответили на «распространяемую в СМИ информацию о бездействии госветслужбы»: 27 января ветеринары совместно с представителями местной администрации осмотрели лошадей на месте.

«В ходе визуального осмотра животных явных признаков острых заболеваний, травм или критического истощения выявлено не было. Владельцу животных <...> указали на необходимость обеспечения лошадей укрытием от осадков и ветра, а также достаточным количеством кормов»,— говорится в сообщении ГУВ.

Данные проверки передали в Россельхознадзор. Повторный выезд госветслужбы на место запланирован на следующей неделе.