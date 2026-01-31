Пасьянс для нового короля

Хоккеисты СКА продолжили неудачную серию выступлений в чемпионате КХЛ, проиграв в Москве «Спартаку» 0:4. Это поражение стало для них шестым подряд. Начинается сбываться страшный сон руководителей армейского клуба, в соответствии с которым «Шанхай Дрэгонс» выбьет СКА из первой восьмерки Западной конференции, а значит, лишит его возможности участвовать в плей-офф: китайский клуб отстает на шесть очков. К тому же теперь не совсем понятно, кто тренирует армейский коллектив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Спартак» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Спартак» – СКА

Фото: ХК СКА

Главная интрига матча со «Спартаком» была в том, появится ли на тренерской скамейке СКА новый сотрудник — тренер Леонид Тамбиев. СМИ сообщили о его назначении в клуб заранее, даже утверждали, что он участвует в тренировках армейской команды. Тамбиев до СКА четыре сезона тренировал «Адмирал» и однажды вывел его дальше первого раунда плей-офф, что было признано успехом: команды с Дальнего Востока редко добиваются достижений на уровне КХЛ. Также он побеждал с петербургским «Динамо» и казахстанской «Сарыаркой» в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги — втором по значимости турнире после КХЛ. Тренер завоевал авторитет, привык к самостоятельной работе.

Интересно, что Игорь Ларионов, нынешний наставник СКА, когда его спрашивали накануне игры со «Спартаком», войдет ли в его штаб Тамбиев, отвечал, что новости на эту тему сочиняет пресса. Но после поражения от москвичей подтвердил факт назначения Тамбиева и сказал, что тот будет отвечать в команде за работу с нападающими. Скрывать это было бессмысленно, потому что Леонид Тамбиев — кстати, в начале девяностых игравший за СКА, — находился во время матча со «Спартаком» на трибуне арены «Мегаспорт», где она проходила, в экипировке армейского клуба. Но ни его участие в тренировках СКА, ни присутствие на стадионе не помогло армейцам избежать очередного поражения в чемпионате, уже шестого подряд. Они были разгромлены «Спартаком» со счетом 4:0.

В этом сезоне СКА еще не проигрывал шесть матчей подряд, как бы плохо ни играл под руководством Игоря Ларионова. И четыре матча за гладкий сезон (то есть за чемпионат) тоже не проигрывал. Казалось бы, идеальный момент для смены главного тренера. Но руководители СКА почему-то с ней тянут. Возможно, на них давит авторитет Ларионова, завоевавшего большой авторитет своей игроцкой карьерой: он два раза побеждал на Олимпийских играх в составе сборной СССР, четыре раза — с ней же на чемпионатах мира, три раза брал в НХЛ Кубок Стэнли. Безусловно, это легенда российского хоккея. Но тренировать петербургскую команду у Ларионова не получается. Он вообще поздно пришел в тренерскую профессию — на пороге 60 лет. И многие уже тогда говорили, что тренера из него не получится.

При этом Игорь Ларионов всем своим видом и действиями дает понять, что крепко держится за место главного тренера СКА. Несмотря на то что его тренерский штаб уже полностью поменяли, в каких-то случаях, видимо, не спрашивая разрешения главного тренера на те или иные перестановки. Осенью его пополнил Юрий Бабенко, ранее возглавлявший «Витязь» и работавший ассистентом в других клубах. В начале этой недели стало известно о назначении в штаб Бориса Миронова, известного в прошлом игрока НХЛ, работавшего тренером в «Спартаке» и в «Ладе» (он отвечает за оборону). И вот сейчас команду тренеров пополнил Леонид Тамбиев (для усиления атаки), давно привыкший к самостоятельной работе. Тех, кого пригласил Ларионов своими помощниками перед началом сезона, перевели на другие должности.

Понятное дело, что всеми этим действиями руководители «Газпрома», финансирующего СКА, создают почву для смены тренера. Другой вопрос, когда она может произойти. Сейчас у СКА даже не решена задача выхода в плей-офф, хотя еще месяц назад казалось, что проблем с этим не возникнет. Но «Шанхай Дрэгонс» пригласил из-за океана нового тренера — канадца Митча Лава (вот, кстати, пример оперативной и четкой работы), и с ним команда стала набирать очки: теперь она отстает от СКА на шесть баллов, а играть еще в чемпионате КХЛ прилично. СКА же терпит неудачу за неудачей, и Ларионов меньше всего напоминает человека, который может остановить это падение. Он даже не знает, что объяснять журналистам на пресс-конференциях — в основном повторяет причины проигрышей, которые приводил раньше.

Подать самому в отставку, чего требуют уже почти все болельщики СКА, видимо, не в правилах Игоря Ларионова. Не исключен вариант, что и команда, во всяком случае ее часть, «саботирует» выступления под руководством Ларионова. В последних четырех матчах армейцы забили всего два гола. Не такой плохой у них состав, чтобы демонстрировать такие удручающие результаты.

А теперь еще и какой странный, неожиданный «пасьянс» в тренерском штабе команды. То ли наставник доработает до конца сезона, и потом уже руководство произведет перестановки на тренерском мостике, если сочтет нужным. Контракт с клубом у Игоря Ларионова был заключен на год с возможностью продления еще на один. То ли имя нового тренера СКА мы узнаем уже в этом сезоне. И скорее всего, команду в этом случае возглавит Леонид Тамбиев.

Следующий матч армейцы проведут 1 февраля в Москве — против ЦСКА.

Кирилл Легков