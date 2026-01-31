Январь в Перми стал самым снежным за последние 27 лет

Высота снежного покрова на метеостанции Пермь по состоянию на утро 31 января утром достигла 78 см, сообщает телеграм-канал ГИС-Центра-ПГНИУ. Это максимальное значение для января с 1999 года, когда высота снежного покрова составляла 84 см. Снежный покров сформировался всего за 55 дней, так как до 6 декабря снега в городе не было. «Очень большая высота снежного покрова объясняется не только обильными снегопадами, но и отсутствием оттепелей, а также слабым ветром при последнем мощном снегопаде, в результате чего снег имеет низкую плотность», - поясняют специалисты ГИС-Центра-ПГНИУ. По прогнозам экспертов, в ближайшие дни снегопады продолжатся, за неделю может выпасть еще до 15-17 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы февраля.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

29 и 30 января Прикамье накрыл мощный снегопад. Согласно данным метеостанций, больше всех снега выпало в Верещагино и Оханске. В Перми за два дня выпало более половины месячной нормы осадков.