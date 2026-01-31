Татарстан в 2025 году попал в список регионов с наибольшими продажами водки

Татарстан занял одно из ведущих мест по объемам продаж водки в 2025 году среди регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Всего в республике было реализовано около 2,4 млн дал спиртных напитков, что сравнимо с показателями Краснодарского края и Свердловской области. В Башкирии продано примерно 2,3 млн дал.

Наибольшие объемы розничной продажи зафиксированы в Московской области — 6 млн дал, в Москве — 4,57 млн дал и в Санкт-Петербурге — 2,57 млн дал. Общий объем продаж по России составил 74,1 млн дал, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году.

Среди федеральных округов наибольшее количество водки было продано в Центральном — 20,6 млн дал (снижение на 5,5%), Приволжском — 15,8 млн дал (снижение на 5,3%) и Северо-Западном — 9 млн дал (снижение около 5%).

Влас Северин