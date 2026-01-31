Экспертиза одобрила стройку Дома культуры в Миассе с деревянным фасадом

Управление государственной экcпертизы по Челябинской области одобрило проект строительства Дома культуры в Миассе. Его возведут на улице Романенко, сообщает пресс-служба Главгосэкcпертизы России.

ДК планируют расположить в парке около центральной аллеи. Объект будет состоять из двух блоков, между которыми устроят амфитеатр и уличную сцену. Внутри здания оборудуют учебные классы, гримерные и помещения для персонала. Фасад Дома культуры сделают из дерева, чтобы строение органично вписалось в ландшафт парка, подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Проектировщиком ДК выступает ООО «Стройинжиниринг», застройщиком — МАУ «Парк автозаводцев».