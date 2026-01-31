Из центра содержания в Луизиане сбежали восемь заключенных

Из центра содержания Riverbend Detention Center в американском штате Луизиане сбежали восемь заключенных. Троих удалось поймать, сообщила в соцсети X местная полиция.

В полиции отметили, что все «беглецы считаются опасными преступниками», и к ним рекомендовано не приближаться. Как минимум трое из них причастны к убийствам, уточняет канал WAFB9.

Как заключенным удалось сбежать, пока не установлено. Генпрокурор Луизианы Лиз Мёррилл находится на связи с шерифом местного округа Ист-Кэрролл и президентом Ассоциации шерифов Луизианы, передает Fox News.