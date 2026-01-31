Руслан Куль пополнил состав ФК «Оренбург»

ФК «Оренбург» и ярославский ФК «Шинник» договорились о трансфере полузащитника Руслана Куля. Об этом сообщили в пресс-службе оренбургского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Докудовский, Коммерсантъ Фото: Михаил Докудовский, Коммерсантъ

Руслан Куль начал карьеру в московском «Локомотиве», где прошел путь от юношеской команды до взрослого состава. В дальнейшем он выступал за «Сокол», «Родину», «КамАЗ» и «Шинник».

«Оренбург» после 18 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков. В ближайшем матче оренбургская команда примет тольяттинский «Акрон». Игра пройдет 28 февраля 2026 года.

Андрей Сазонов