Пермские компании взыскивают долги с ушедшего с рынка автобусных перевозок «Автомига»

В арбитражный суд Пермского края поступило два иска от пермских компаний к ООО «Автомиг», которое работало на автобусных маршрутах города Перми до декабря 2025 года. В картотеке арбитражного суда значатся два иска к компании: от ООО «Элефант» на 2,1 млн руб. и от ООО «Мировые запчасти» на 2,2 млн руб. Экс-директор пермского филиала «Автомига» Игорь Сасунов рассказал, что с конца декабря не работает в компании. Претензии пермских компаний он не прокомментировал.

Напомним, столичная компания «Автомига» занимала значительную долю рынка пассажирских автобусных перевозок в Перми с 2020 по 2025 год. Однако по истечении контрактов компания отказалась принимать участие в новых конкурсных процедурах, объяснив это низкими расценками на оплату транспортной работы и повышенных требований к подвижному составу. В итоге после вступления в силу новых контрактов компания в декабре покинула рынок. Теперь маршруты ушедшего «Автомига» обслуживает пермский перевозчик ООО «Дизель» и другие компании.