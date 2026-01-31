К оператору строительства в Перми завода по производству медицинских протезов поступил встречный иск

Московская компания «АДМ СпецРТ» - разработчик проектно-сметной документации по проекту «создания производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных и иных полимерных композиционных материалов» - подала в суд встречный иск к инициатору проекта ООО «Углекон». Компания требует взыскать аванс, проценты, штраф, убытки. Общая сумма иска составляет более 52 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда. Заявление пока судом к производству не принято.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В декабре ООО «Углекон» обратилось в суд с иском к разработчику проектно-сметной документации. Компания требует вернуть аванс за работу, которую считает невыполненной. «Углекон» пытается также привлечь к спору третьим лицом своего экс-руководителя Юрия Уткина и утверждает, что его действия отличались от стандарта «разумного поведения руководителя».

Напомним, проект по созданию производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов получил статус приоритетного инвестиционного в 2020 году. Инициатором проекта выступило АО «УНИИКМ». Реализация проекта планировалась с 2020 до 2025 года. Цель проекта — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд руб. В 2022 году АО учредило дочернюю компанию для реализации этого проекта — ООО «Углекон». В декабре совет по предпринимательству Пермского края принял решение прекратить действие статуса ПИП.