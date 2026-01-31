NYT: разведка США не увидела строительства новых ядерных объектов в Иране

Иран не строит новые ядерные объекты и не пытается достать из разрушенных летом 2025 года объектов ядерное топливо, выяснила разведка США, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как добавили собеседники издания, без использования ядерного топлива с атомных объектов Ирану будет проблематично создать ядерное оружие без помощи других стран. По их словам, Иран укрепляет ядерные объекты, но разведка не увидела признаков того, что власти страны работают над обогащением урана.

При этом источники NYT отметили, что информация разведки неоднозначна. Активность зафиксирована на двух объектах, которые не были достроены и не стали целями атак летом 2025 года.

В июне прошлого года США нанесли удары по нескольким атомным объектам в Иране. В январе 2026 года президент Соединенных Штатов пригрозил вновь нанести удары по территории страны, если власти республики продолжат подавлять протесты с применением силы.