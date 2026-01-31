Еще одна пермская компания регистрирует товарный знак для ресторанов с посикунчиками

ООО «Компас плюс» направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Посикунчик посекунчик Пермь». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved.

Заявитель планирует использовать товарный знак для 30 и 43 классов МКТУ. Речь идет об изготовлении мучных изделий и пирогов, а также услуг кафе, ресторанов, столовых и услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом.

ООО «Компас плюс» зарегистрировано в Перми с 2022 года и работает в сфере ресторанного бизнеса. Директором с момента основания является Елена Спиридонова. Учредителями выступают Елена Спиридонова, Наталия Хорошутина и Егор Хорошутин.

Напомним, ранее заявку на регистрацию товарного знака «Пермские посикунчики» подал также патентный поверенный Кирилл Логинов. Он планирует проект в сфере общественного питания.