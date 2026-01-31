Конгрессмен США Луна призвала Украину объяснить призывы к захвату прихода УПЦ

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна попросила посла Украины в Вашингтоне Ольгу Стефанишину объяснить сообщения о призывах захватить церковь Украинской православной церкви.

«Несмотря на мои предупреждения, захват церкви Рождества Христова в Кузьмине по-прежнему продвигает Анатолий Михайлюк, местный олигарх, принуждающий жителей к незаконному захвату прихода. Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе даст объяснения своим коллегам в моем офисе»,— написала госпожа Луна в соцсети X.

Речь идет о церкви в Хмельницкой епархии УПЦ. В декабре 2025 года, как сообщала сама епархия, в Кузьмине прошли незаконные собрания по смене подчиненности прихода Свято-Рождество-Богородичной церкви. На них привозили жителей других сел, организатором был местный предприниматель Анатолий Михайлюк.