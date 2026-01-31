В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%, напомнил депутат Госдумы Каплан Панеш.

«Важно понимать, что эта мера, в соответствии с действующим законодательством, следует своему собственному порядку и не связана напрямую с уровнем инфляции за предыдущий год. Размер повышения в 6,8% установлен, поскольку он равен росту прожиточного минимума пенсионера за прошедший период»,— сказал господин Панеш «РИА Новости».

По словам депутата, в реальном выражении прибавка социальной пенсии будет ощутимее, чем если бы ее размер равнялся фактической инфляции. По итогам 2025 года она составила 5,6%.